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Фотофакт: лоси из Ленобласти активно отращивают свои рога
Сегодня, 9:01
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Фотофакт: лоси из Ленобласти активно отращивают свои рога

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Во время роста рога представляют собой мягкие, нежные образования, покрытые тонкой бархатистой кожицей.

Как рассказал автор блога "Каждой твари по паре" Павел Глазков, во Всеволожском районе Ленобласти в его фотоловушку попал лось, который отращивает рога.

Каждый год к зиме самцы сбрасывают рога, и вновь они начинают появляться к концу весны — сначала в виде прямых тяжей, а к середине июня — начинают ветвиться.

Павел Глазков, автор блога "Каждой твари по паре"

Во время роста рога представляют собой мягкие, нежные образования, покрытые тонкой бархатистой кожицей. Самцы к ним относятся очень бережно, так как пока они не станут твердыми, их можно повредить даже о сучки деревьев. В случае травмы рога могут искривиться и потерять свою внешнюю привлекательность. Рога будут расти примерно до начала августа, затем отвердеют и превратится в крепкую кость.

Ранее биолог Глазков предрёк нашествие лосей в Петербурге ещё на полтора месяца.

Фото: МАКС/ Каждой твари по паре / Павел Глазков

Теги: животные, лоси, павел глазков
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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