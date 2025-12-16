Фотофакт: лоси из Ленобласти активно отращивают свои рога

Во время роста рога представляют собой мягкие, нежные образования, покрытые тонкой бархатистой кожицей.

Как рассказал автор блога "Каждой твари по паре" Павел Глазков, во Всеволожском районе Ленобласти в его фотоловушку попал лось, который отращивает рога.

Каждый год к зиме самцы сбрасывают рога, и вновь они начинают появляться к концу весны — сначала в виде прямых тяжей, а к середине июня — начинают ветвиться. Павел Глазков, автор блога "Каждой твари по паре"

Во время роста рога представляют собой мягкие, нежные образования, покрытые тонкой бархатистой кожицей. Самцы к ним относятся очень бережно, так как пока они не станут твердыми, их можно повредить даже о сучки деревьев. В случае травмы рога могут искривиться и потерять свою внешнюю привлекательность. Рога будут расти примерно до начала августа, затем отвердеют и превратится в крепкую кость.

Ранее биолог Глазков предрёк нашествие лосей в Петербурге ещё на полтора месяца.

Фото: МАКС/ Каждой твари по паре / Павел Глазков