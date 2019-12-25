В Петербурге построят два госприюта для животных

Вице-губернатор Владимир Омельницкий объявил о старте строительства государственных объектов для безнадзорных животных в следующем году.

В прямом эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор Владимир Омельницкий сообщил о планах городских властей по решению проблемы бездомных животных. По его словам, во исполнение поручения губернатора Александра Беглова в 2027 году начнётся возведение двух приютов, финансируемых исключительно из городской казны.

Новые объекты призваны повысить уровень содержания безнадзорных питомцев и остановить их неконтролируемое размножение. Реализация проекта обеспечит более гуманные условия передержки и создаст комфортную среду для временного проживания животных.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)