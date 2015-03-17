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Жителям Петербурга напомнили, как избежать пожара из-за питомцев
Сегодня, 16:23
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Жителям Петербурга напомнили, как избежать пожара из-за питомцев

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Спасатели советуют заранее убирать провода в защитные короба.

Если дома есть кошки и собаки, то оставленная свеча, незащищенные провода или включенная плита могут стать причиной пожара. В ГУ МЧС России по Петербургу рассказали, как избежать возгорания, пишет телеканал "Санкт-Петербург"

Спасатели советуют заранее убирать провода в защитные короба, не оставлять без присмотра открытый огонь и блокировать сенсорные панели электроплит и индукционных поверхностей. Эти простые меры помогут защитить и жилище, и питомцев от возможной беды.

Ранее на Piter.TV: в доме на Товарищеском проспекте полыхала крыша. Загорелся рубероид на площади 20 квадратных метров. К ликвидации огня привлекали 15 человек личного состава и три единицы техники.

Фото: Piter.TV 

Теги: животные, мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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