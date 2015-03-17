Жителям Петербурга напомнили, как избежать пожара из-за питомцев

Спасатели советуют заранее убирать провода в защитные короба.

Если дома есть кошки и собаки, то оставленная свеча, незащищенные провода или включенная плита могут стать причиной пожара. В ГУ МЧС России по Петербургу рассказали, как избежать возгорания, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Спасатели советуют заранее убирать провода в защитные короба, не оставлять без присмотра открытый огонь и блокировать сенсорные панели электроплит и индукционных поверхностей. Эти простые меры помогут защитить и жилище, и питомцев от возможной беды.

Ранее на Piter.TV: в доме на Товарищеском проспекте полыхала крыша. Загорелся рубероид на площади 20 квадратных метров. К ликвидации огня привлекали 15 человек личного состава и три единицы техники.

Фото: Piter.TV