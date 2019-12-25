В МЧС петербуржцев предупредили о грозе в пятницу

В ГУ МЧС России по Петербургу предупредили об ухудшении погодных условий в пятницу, 24 июля. По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", сегодня ожидается гроза.
Чтобы избежать поражения молнией, важно соблюдать некоторые правила. Если вы в доме, то стоит держаться подальше от электропроводки и антенн и избегать использования телефона. На улице нельзя прятаться под высокие деревья, при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму. Кроме того, при грозе запрещено купаться в водоемах.
Если ударила молния, прежде всего, потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и по возможности обернуть тело мокрым холодным покрывалом. Если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание и как можно быстрее вызвать медицинскую помощь.
Пресс-служба МЧС России
Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцам обещают теплые выходные без сильного ветра.
Фото: Piter.TV
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