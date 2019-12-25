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В МЧС петербуржцев предупредили о грозе в пятницу
Сегодня, 16:50
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В МЧС петербуржцев предупредили о грозе в пятницу

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Чтобы избежать поражения молнией, важно соблюдать некоторые правила.

В ГУ МЧС России по Петербургу предупредили об ухудшении погодных условий в пятницу, 24 июля. По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", сегодня ожидается гроза. 

Чтобы избежать поражения молнией, важно соблюдать некоторые правила. Если вы в доме, то стоит держаться подальше от электропроводки и антенн и избегать использования телефона. На улице нельзя прятаться под высокие деревья, при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму. Кроме того, при грозе запрещено купаться в водоемах. 

Если ударила молния, прежде всего, потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и по возможности обернуть тело мокрым холодным покрывалом. Если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание и как можно быстрее вызвать медицинскую помощь.

Пресс-служба МЧС России 

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцам обещают теплые выходные без сильного ветра. 

Фото: Piter.TV 

Теги: гроза, мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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