Петербуржцам обещают теплые выходные без сильного ветра

В субботу, 25 июля, ожидается теплый и пасмурный день.

Аналитики сервиса "Яндекс Погода" с помощью технологии "Метеум" составили прогноз на предстоящие выходные, 25 и 26 июля.

В субботу, 25 июля, ожидается теплый и пасмурный день. Существенных осадков не предвидится, а столбик термометра поднимется до +23 градусов. Сильного ветра в городе не будет.

В воскресенье, 26 июля, погода останется теплой и облачной. Осадков также не ожидается, однако температура воздуха повысится еще на один градус – до отметки в +24 градуса. Ветер практически полностью стихнет.

Ранее мы сообщили о том, что в конце рабочей недели в Петербурге прогнозируются кратковременные дожди и до +22 градусов.

Фото: Piter.TV