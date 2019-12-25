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В конце рабочей недели в Петербурге прогнозируются кратковременные дожди и до +22 градусов
Сегодня, 8:15
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В конце рабочей недели в Петербурге прогнозируются кратковременные дожди и до +22 градусов

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Ветер юго-западный, умеренный, со скоростью от 2 до 7 м/с.

Хотя эпицентры атмосферных вихрей сместились далеко от Ленинградской области, Петербург по-прежнему остается под их влиянием 24 июля. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

В городе ожидается переменная облачность с прояснениями, местами возможны короткие ливни, а кое-где по области небо разразится грозами. Столбики термометров покажут в городе от +20 до +22 градусов тепла, а на территории Ленобласти – от +18 до +23 градусов выше нуля. 

Ветер юго-западный, умеренный, со скоростью от 2 до 7 м/с. Атмосферное давление останется почти неизменным, удерживаясь на отметке 758 мм ртутного столба, что немного не дотягивает до климатической нормы.

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Фото: Piter.TV

Теги: погода, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Погода,

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