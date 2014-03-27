Спасатели освободили ребенка, застрявшего на детской площадке в Петербурге

Мальчик не смог самостоятельно выбраться из конструкции спортивного снаряда.

На юго-западе Санкт-Петербурга спасатели помогли ребенку, который застрял на детской площадке. Инцидент произошел возле дома № 27, корпус 1 на улице Тамбасова.

По предварительной информации, нога мальчика оказалась зажата в конструктивных элементах спортивного снаряда. Самостоятельно освободиться ребенок не смог.

Для проведения спасательной операции сотрудникам Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга пришлось частично разобрать конструкцию. После этого мальчика удалось благополучно освободить.

Обстоятельства происшествия уточняются. Информации о состоянии ребенка не поступало.

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы обнаружили загоревшуюся машину на 17-й линии В. О. и вызвали пожарных.

Фото: Piter.TV