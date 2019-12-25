"Кингисеппский машиностроительный завод" досрочно выполнил контракт на поставку аэролодок для МЧС России

Поставленные аэролодки предназначены для работы в сложных гидрологических условиях: они способны выходить на мели, песчаные косы и участки, затянутые льдом.

Холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ) завершил исполнение контракта с МЧС России на поставку аэроботов. Об этом в интервью ТАСС сообщил собственник предприятия Михаил Даниленко.

В июне и июле предприятие отгрузило финальные шесть единиц техники, полностью закрыв объем обязательств раньше согласованных сроков. Поставленные аэролодки предназначены для работы в сложных гидрологических условиях: они способны выходить на мели, песчаные косы и участки, затянутые льдом. Благодаря высокой маневренности техника позволяет быстро доставлять людей и грузы, а также проводить поисково-спасательные операции там, где классические суда ограничены по осадке.

Параллельно холдинг продолжает реализацию другого крупного соглашения с министерством – на поставку катеров различных типоразмеров. Только за летние месяцы заказчику переданы четыре катера РПК 640 и три катера ПК 500 для эксплуатации на реках, озерах и в прибрежных акваториях. Различия в длине, мощности и комплектации позволяют формировать универсальный флот – от оперативных патрульных судов до платформ для перевозки групп спасателей и оборудования.

Ранее мы сообщили о том, что пожарные проверили станцию метро "Гостиный Двор" после запаха гари.

Фото: Пресс-служба КМС