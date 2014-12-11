В России построили 56 рыбопромысловых судов

Патрушев оценил темпы обновления рыбопромыслового флота.

Программа обновления рыбопромыслового флота продолжается. Сейчас в эксплуатации находятся 56 новых судов, еще 66 строятся.

Во время рабочей поездки в Ленинградскую область и Петербург заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев посетил судостроительные предприятия и провел выездное заседание инцидента №42, посвященного строительству рыбопромысловых судов. По итогам совещания в аппарате вице-премьера сообщили, что с начала реализации программы инвестиционных квот в России построили 56 специализированных рыбопромысловых судов. Еще 66 находятся на разных этапах строительства. В течение 2026 года российские верфи планируют передать заказчикам 10 новых судов.

Участники заседания также рассмотрели вопросы создания научного флота. Обсуждение касалось строительства 2 исследовательских судов для изучения биологических ресурсов и ледового судна Иван Фролов для Росгидромета. На реализацию этого проекта правительство направило около 40 млрд руб. Кроме того, были рассмотрены механизмы контроля расходования средств по программе квоты под киль и графики завершения строительства оставшихся судов.

На Северной верфи Дмитрий Патрушев вместе с губернатором Петербурга Александром Бегловым ознакомился с морозильным ярусоловом процессором Марлин и траулером процессором Капитан Геллер. Судно Марлин сможет добывать до 25 т трески, пикши и зубатки с переработкой улова непосредственно на борту. Производственные мощности Капитана Геллера позволят выпускать до 150 т рыбной продукции и консервов в сутки при соблюдении современных экологических требований.

Ранее сообщалось, что петербургская "Северная верфь" показала новые промысловые суда.

Фото: правительство РФ