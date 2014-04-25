В Петербурге замедлилось сокращение объемов жилищного строительства

Темпы снижения объемов строительства жилья в Петербурге оказались ниже, чем годом ранее. Эксперты связывают это со стабилизацией рынка и сокращением числа замороженных проектов.

В Петербурге продолжается снижение объемов жилищного строительства, однако темпы сокращения начали замедляться. Такой вывод сделали аналитики по итогам первого полугодия 2026 года, пишут Ведомости.

По оценкам экспертов, за последние пять лет объемы строительства нового жилья в городе сократились почти в полтора раза. При этом текущие показатели свидетельствуют о постепенной стабилизации ситуации на рынке.

Сейчас в Северной столице строится более 5 млн квадратных метров жилья. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы уменьшились на 8,7%, что оказалось менее резким снижением, чем в предыдущие годы. Для сравнения: в 2024–2025 годах сокращение достигало 15,5%.

Специалисты связывают изменение динамики с тем, что девелоперы стали реже отказываться от запуска новых проектов и меньше прибегают к заморозке уже начатых строек. За последний год число действующих разрешений на строительство сократилось незначительно — до 167 документов, тогда как ранее рынок терял десятки проектов.

При этом объем ввода готового жилья остается стабильным. По итогам прошлого года в Петербурге ввели в эксплуатацию почти 2,7 млн квадратных метров жилой недвижимости. Эксперты считают, что строительная отрасль постепенно приспосабливается к изменившимся экономическим условиям и переходит к более устойчивому развитию.

Ранее сообщалось, что финский концерн EKE нашёл покупателя на недостроенный San Gally Park в Петербурге.

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