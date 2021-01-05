Финский концерн EKE нашёл покупателя на недостроенный San Gally Park в Петербурге

Стоимость сделки оценивается в 3–7 миллиардов рублей, а для завершения строительства потребуется ещё 9–11 миллиардов.

Финский концерн EKE, похоже, наконец нашёл покупателя на свой последний девелоперский проект в России — недостроенный офисно-гостиничный комплекс San Gally Park на Лиговском проспекте в Петербурге. Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на рынке недвижимости, приобретением объекта заинтересовался российский инвестиционный холдинг "Кама Капитал". В компании отказались от комментариев, пояснив, что не раскрывают детали текущих переговоров. В EKE также не стали обсуждать возможную сделку до завершения всех необходимых процедур, добавив, что в нынешних условиях согласование трансграничных сделок в России остаётся сложной задачей.

Участок площадью 2,5 гектара на Лиговском проспекте EKE приобрела у австрийской Strabag в 2017 году. Концерн планировал построить здесь три бизнес-центра общей площадью 47 тысяч квадратных метров и гостиницу на 298 номеров. Строительство стартовало в 2021 году, но было приостановлено в марте 2022-го. С тех пор компания безуспешно пытается продать объект. В 2023 году проектом интересовалась группа RBI, которая хотела перестроить комплекс под апарт-отель, но сделка не состоялась.

По оценкам экспертов, стоимость сделки может составить от 3 до 4,5 миллиарда рублей (по мнению партнёра Ricci Ирины Ушаковой) или от 5 до 7 миллиардов (по оценке управляющего партнёра Nikoliers Николая Казанского). При этом для завершения строительства потребуется вложить ещё около 9–11 миллиардов рублей. На данный момент на площадке возведены каркасы гостиницы и одного из трёх офисных зданий.

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