В Кронштадте покупатель ударил администратора магазина "розочкой" по горлу

В Кронштадтском районе полиция пытается установить личность разбойника, порезавшего сотрудника продуктового магазина.

В Кронштадтском районе правоохранительные органы разыскивают преступника, который “полоснул” по горлу сотруднику сетевого магазина “Семья”. Инцидент произошел в половину девятого вечера 19 марта на Манежной, 2.



По сообщениям от очевидцев, нездоровую агрессию посетитель заведения проявил после того, как администратор попросил клиента рассчитаться за продукты. Сначала неизвестный мужчина разбил о голову пострадавшего стеклянную бутылку, а затем и вовсе провел импровизированной “розочкой” по шее жертвы.

В результате нападения, администратора пришлось госпитализировать. Травмы он получил из-за собственной бдительности: 33-летний сотрудник заметил, что клиент хочет покинуть магазин с товаром, не заплатив за него. Персонал вынудил отдать посетителя деньги за продукты. Отмечается, что это была небольшая сумма. Неожиданно, уже после оплаты счета, мужчина разозлился и ударил работника.

В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Сейчас полиция решает как именно квалифицировать данное преступление: выдвинуть обвинение по статье за хулиганство или покушение на убийство.

