В Кронштадте 19 июня выпало более 30 миллиметров осадков

В настоящее время бригады "Водоканала" объезжают ключевые точки.

На территории Петербурга 19 июня идут дожди различной интенсивности. Наибольшее количество осадков выпало в Кронштадтском районе – 30,7 миллиметров, и в Приморском районе – 20,44 миллиметров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

В настоящее время бригады "Водоканала" объезжают ключевые точки. Под особым контролем находятся территории у социальных объектов, остановок общественного транспорта, станций метрополитена, крупные перекрестки и "уязвимые" к скоплениям воды адреса.

Сообщить информацию о скоплении воды можно по телефонам: 004 и 305-09-09, а также по телефону дежурной службы комитета по благоустройству Санкт-Петербурга: 314-60-13. Звонки обрабатываются круглосуточно. Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)