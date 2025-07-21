Водоснабжение в Красном Селе восстановлено после работ "Водоканала"

Ремонтные мероприятия направлены на обеспечение стабильного и надежного снабжения водой жителей Красносельского и Ломоносовского районов.

Утром 3 марта в Красном Селе, по адресу проспект 25-го Октября, дом 29, литера А, возобновилось водоснабжение. Завершение ремонтных мероприятий произошло в 03 часа 35 минут, сообщили представители "Водоканала Санкт-Петербурга".

Во время проведения ремонта временно были ограничены услуги подачи холодной воды в ряде зданий, включая частные домовладения, расположенные на улицах Новая, Советская, Красноармейская, Театральная, Юных Пионеров, Парковая, Красных Курсантов, проспекте 25-го Октября, а также в поселениях Ломоносовского района — деревни Пикколово, Кавелахта и Вариксолово.

Для минимизации последствий временного отключения водоснабжения специалисты Водоканала разместили две цистерны с питьевой водой в Дудергофе: на проспекте 25-го Октября, дома №4, корпус 2 и №105, литера А.

Ремонтные мероприятия направлены на обеспечение стабильного и надежного снабжения водой жителей Красносельского и Ломоносовского районов. Предприятие официально извинилось перед жителями затронутых территорий за временные неудобства.

Фото: Piter.TV