В Красногвардейском районе реконструируют тоннельный коллектор "Охтинский"

Губернатор Александр Беглов утвердил проект планировки обновления участка канализационной сети, износ которого достиг 40 процентов. Работы на 550-метровом отрезке планируют завершить до конца 2028 года.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил проект планировки для реконструкции участка тоннельного канализационного коллектора "Охтинский" в Красногвардейском районе. Соответствующее решение было принято на рабочем совещании с членами городского правительства 2 марта.

Коллектор, построенный в 1978 году, проходит вдоль реки Охты от Ириновского проспекта до улицы Потапова. Его износ достиг 40 процентов. "Водоканал" планирует реконструировать 550-метровый участок, чтобы обеспечить надежный прием и транспортировку бытовых и ливневых стоков. Работы должны завершиться до конца 2028 года. Затем планируется приступить к модернизации участка, связывающего "Охтинский" с коллектором "Ржевка-Пороховые".

Губернатор отметил, что город системно обновляет инженерную инфраструктуру. Сегодня общая протяженность коллекторов составляет почти 295 километров, и около 113 из них построены более полувека назад. С выходом на триллионный бюджет Петербург активизировал строительство дублеров. В 2025 году завершился первый этап дублера Главного канализационного коллектора, в 2026-м стартовал второй этап от Лахты до Планерной улицы. Также утвержден проект планировки Выборгского коллектора.

Благодаря системной работе уровень очистки сточных вод в городе достиг 99,8 процента. К 2030 году планируется выйти на 100 процентов очистки всех хозяйственно-бытовых стоков.

Фото: пресс-служба Смольного