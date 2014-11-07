Синоптик Леус: оттепель прервала новый погодный рекорд в Петербурге 27 февраля

Прекращён самый продолжительный за всю историю наблюдений период без оттепели, длившийся целых 60 суток.

Северная столица буквально на пару дней разминулась с редким погодным событием. По данным ведущего специалиста метеоцентра "Фобос" Михаила Леуса, утром 27 февраля в городе температура поднялась чуть выше нуля, достигнув отметки +0,3 градуса. Прекращён самый продолжительный за всю историю наблюдений период без оттепели, длившийся целых 60 суток.

Специалист пояснил, что январь 2026 года пополнил перечень зимних месяцев без положительных температур, присоединившись к аналогичным случаям января 1987, 1996, 2004 и 2010 годов. Безоттепельный февраль наблюдался также в 1985, 1986, 1994 и 2018 годах. Но столь длительное отсутствие плюса сразу в двух зимних месяцах подряд – явление исключительное, которое последний раз регистрировалось в северной столице примерно полвека назад.

Оттепель, начавшаяся сейчас, продлится, согласно прогнозам, до окончания предстоящего воскресенья. После этого ночной холод вернется, с температурой до минус 1—6 градусов, а дневные показатели снова окажутся положительными, колеблясь в пределах +1...+4 градуса. Подобная погода удержится вплоть до завершения первой недели следующего месяца.

