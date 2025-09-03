Синоптик рассказал, когда в Петербург придет весна

Блокирующий антициклон, ранее мешавший теплым воздушным массам с Атлантического океана проникнуть в центральную Россию, начал ослабевать.

По-настоящему теплых дней в Петербурге не наблюдалось с конца декабря прошлого года. Уже целый месяц среднесуточная температура в городе стабильно держится ниже климатических показателей. О таком положении вещей сообщил "Вечернему Санкт-Петербургу" ведущий специалист Прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Специалист отметил точность прогноза относительно недостатка осадков. Несмотря на активные циклоны и массовые снегопады в центральных регионах России, включая Москву, Тулу, Рязань и Курск, расположившихся менее чем в тысяче километров от Петербурга, наш город получил лишь около трети ожидаемого количества осадков за первые недели месяца. Например, в Курске уровень осадков почти в двадцать раз превзошёл питерский показатель, а в Тульской области и Рязанской области снега выпало вдвое больше обычной нормы. По словам Александра Шувалова, коммунальные службы северной столицы и сами жители весьма удачно пережили такую погоду в феврале.

Более того, добавляет Шувалов, признаки грядущих изменений в погоде становятся всё очевиднее. Блокирующий антициклон, ранее мешавший теплым воздушным массам с Атлантического океана проникнуть в центральную Россию, начал ослабевать. Следовательно, вероятность прорыва тёплых циклонов возрастает, и скоро погода наконец начнёт приобретать характерные черты весны.

Зима сдает позиции: погода в Санкт-Петербурге на ближайшую неделю.

Фото: Pxhere