Зима сдает позиции: погода в Санкт-Петербурге на ближайшую неделю

Рассказываем, какая погода придёт в Северную столицу с наступлением календарной весны.

Надеемся, что эта новость вас обрадует: по прогнозу от Gismeteo, после 26 февраля дневная температура не будет опускаться ниже ноля! Уже в эту пятницу ожидается потепление до +3 градусов.

Также по данным главного синоптика Петербурга Александра Колесова, в ночь на 27 февраля осадки из снега перейдут в мокрый снег и дождь, и ожидается достаточно сильный ветер, до 7-12 м/с. Пик тепла наступит в последний день февраля: столбик термометра поднимется до +4. На этих выходных также возможны осадки в виде дождя.

Со 2 по 6 марта температура не будет подниматься выше +3 градусов. Во вторник и среду (3 и 4 марта) ожидается мокрый снег. Большую часть первой весенней недели петербуржцев ждет характерная для Северной столицы пасмурность. Небо будет затянуто облаками. Солнечные лучи порадуют нас только 1 и 2 марта.

Главная наступающая опасность – тающие сосульки на крышах и огромные петербургские горы снега, которые скоро начнут таять и превращаться в слякоть. Поэтому, дорогие петербуржцы, будьте аккуратны на дорогах, выбирайте удобную обувь и сохраняйте весеннее настроение вопреки любым прогнозам. Буквально через несколько дней мы встретим долгожданное мартовское солнце!

Тем временем в Петербурге готовят 120 пунктов размещения на период весеннего паводка.

Фото: Piter.TV