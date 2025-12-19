В Петербурге готовят 120 пунктов размещения на период весеннего паводка

Школы дома культуры примут до 11 тысяч человек при угрозе ЧС.

Власти Петербурга утвердили меры на период весеннего паводка плюс пожароопасного сезона с открытием пунктов временного размещения для населения.

В Санкт-Петербурге в период весеннего паводка запланировано открытие 120 пунктов временного размещения населения. Площадки развернут на базе школ домов культуры прочих городских учреждений. Общая вместимость объектов составляет до 11 тысяч человек. В Смольном сообщили, что подготовка ведется заранее несмотря на отсутствие текущих угроз. План действий предусматривает защиту жителей города реагирование экстренных служб на возможные чрезвычайные ситуации в период сезонного потепления.

Губернатор Александр Беглов заявил, что весна 2025 года прошла без подтоплений. По данным многолетних наблюдений паводки либо ледовые заторы на Неве ранее не фиксировались. Подъем уровня воды во время таяния снега происходит постепенно. Контроль гидрологической обстановки на Неве осуществляет Гидрометцентр. Для наблюдений задействованы девять гидрологических постов. Мониторинг проводится на постоянной основе.

Отдельное внимание уделено пожарной безопасности. Площадь лесов Петербурга составляет почти 23 тысячи гектаров. Под наблюдением также находятся 18 особо охраняемых природных территорий регионального значения. Для контроля ситуации используется система видеомониторинга из 23 камер. Десять устройств размещены в городских лесах тринадцать на охраняемых природных территориях. По словам губернатора площадь видеонаблюдения охватывает более 90 процентов лесного фонда города. За прошлый год возгораний на этих территориях не зарегистрировано. Пожароопасный сезон в Петербурге установят с 15 апреля. Все экстренные службы заявили о полной готовности к началу сезона.

