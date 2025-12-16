Жителей Петербурга предупредили о грозах и ливнях 10 июня

Порывы ветра составят до 15 м/с.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу местных жителей предупредили об ухудшении погодных условий 10 июня. В городе ожидаются грозы и ливни, а порывы ветра составят до 15 м/с.

Чтобы избежать поражения молнией, важно соблюдать следующие правила. По возможности не выходите из дома, закройте окна и двери. Во время грозы стоит подальше держаться от электропроводки и антенн. Если вы на открытой местности, не прячьтесь под высокие деревья, при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму. А если молния застала вас в лесу, прячьтесь среди низкорослой растительности. Не рекомендуется купаться в водоемах.

При ударе молнии потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и обернуть тело мокрым холодным покрывалом. Если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание и как можно быстрее вызвать медицинскую помощь. Пресс-служба МЧС России

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