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Паводок и затопление ожидаются в Ленобласти
Сегодня, 16:33
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Паводок и затопление ожидаются в Ленобласти

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Организация заявила, что ожидается подъём уровня воды и достижение неблагоприятных отметок на реке Тихвинка.

Синоптик Михаил Леус анонсировал скорый паводок и опасность подтопления населенных пунктов Ленинградской области в своём Telegram-канале. На это обратило внимание издание Spb.aif.ru.

По информации Росгидрометцентра, отметка высоты воды на пойме превышена на станции Толмачево и в посёлке Взвад.

Организация заявила, что ожидается подъём уровня воды и достижение неблагоприятных отметок на реке Тихвинка около города Тихвин, на реке Тосна в районе Тосно и на реке Тигода у города Любань.

Ранее мы сообщили о том, что работу 12-ти автобусных маршрутов оценили в Ленобласти.

Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: ленинградская область, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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