Паводок и затопление ожидаются в Ленобласти

Организация заявила, что ожидается подъём уровня воды и достижение неблагоприятных отметок на реке Тихвинка.

Синоптик Михаил Леус анонсировал скорый паводок и опасность подтопления населенных пунктов Ленинградской области в своём Telegram-канале. На это обратило внимание издание Spb.aif.ru.

По информации Росгидрометцентра, отметка высоты воды на пойме превышена на станции Толмачево и в посёлке Взвад.

Организация заявила, что ожидается подъём уровня воды и достижение неблагоприятных отметок на реке Тихвинка около города Тихвин, на реке Тосна в районе Тосно и на реке Тигода у города Любань.

Ранее мы сообщили о том, что работу 12-ти автобусных маршрутов оценили в Ленобласти.

Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО