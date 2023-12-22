Работу 12-ти автобусных маршрутов оценили в Ленобласти

Перевозчикам-нарушителям было указано на необходимость строго соблюдать расписание и поручено работать над сокращением интервалов.

По результатам недельной проверки автобусных маршрутов, комитет по транспорту Ленобласти поделился своими выводами. В течение семи дней представители комитета провели контроль работы 12 перевозчиков.

Согласно информации пресс-службы ведомства, в рамках профилактической проверки были осмотрены автобусы № 205 и 205а, 486 и 486в, 545, 650а, 653а, 680, 681, 685, 689 и 691. В шести из них были обнаружены нарушения. Маршруты № 205, 650а, 653а и 680 не соблюдали расписание движения. Автобусы № 486 и 681 не выполнили несколько отправлений. Перевозчикам-нарушителям было указано на необходимость строго соблюдать расписание и поручено работать над сокращением интервалов. Лица, ответственные за срывы расписания, были подвергнуты дисциплинарным мерам.

Проверка общественного транспорта была организована на основе жалоб пассажиров. Перевозчики заранее не предупреждаются о проведении профилактических рейдов.

Ранее мы сообщили о том, что дорогу от Подпорожья до станции Свирь отремонтируют.

Фото: комитет по транспорту Ленобласти