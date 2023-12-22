Дорогу от Подпорожья до станции Свирь отремонтируют

В рамках ремонта планируется осуществить асфальтирование дороги, укрепление обочин, нанесение новой дорожной разметки и установку дорожных знаков.

В ближайшее время дорожники Ленинградской области планируют провести ремонтные работы на участке дороги, протяженностью около семи км от Подпорожья до железнодорожной станции Свирь. Начало ремонта запланировано на текущий год. Об этом сообщил Telegram-канал дорожного комитета.

Работы будут осуществляться на участке дороги, ведущем из Подпорожья в сторону деревни Усланка, и стартуют у плотины Верхней-Свирской гидроэлектростанции.

В рамках ремонта планируется осуществить асфальтирование дороги, укрепление обочин, нанесение новой дорожной разметки и установку дорожных знаков. По данным дорожного комитета, после окончания летних работ проезд со станции Свирь в сторону Подпорожья станет намного более удобным.

Ранее мы сообщили о том, что почти 40 трансплантаций провели за 2023 год в Ленобласти.

Фото: Telegram / dorogi_lo