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Почти 40 трансплантаций провели за 2023 год в Ленобласти
Сегодня, 8:55
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Почти 40 трансплантаций провели за 2023 год в Ленобласти

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Направление трансплантологии относится к высокотехнологичной медицинской помощи.

Администрация 47-ого региона сообщает о развитии направления трансплантологии в Ленинградской областной клинической больнице (ЛОКБ). Отмечается, что количество операций по трансплантации органов и тканей постоянно увеличивается.

В прошлом году было выполнено 37 таких операций.

Как подчеркнул председатель областного комитета здравоохранения Александр Жарков, направление трансплантологии относится к высокотехнологичной медицинской помощи. Такие операции являются неотъемлемой частью медицинской практики в Ленинградской области.

Ранее мы сообщили о том, что свыше 20 тыс. жителей Петербурга привились от кори в этом году.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область, медицина
Категории: Лента новостей,

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