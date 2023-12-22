Почти 40 трансплантаций провели за 2023 год в Ленобласти

Администрация 47-ого региона сообщает о развитии направления трансплантологии в Ленинградской областной клинической больнице (ЛОКБ). Отмечается, что количество операций по трансплантации органов и тканей постоянно увеличивается.
В прошлом году было выполнено 37 таких операций.
Как подчеркнул председатель областного комитета здравоохранения Александр Жарков, направление трансплантологии относится к высокотехнологичной медицинской помощи. Такие операции являются неотъемлемой частью медицинской практики в Ленинградской области.
Ранее мы сообщили о том, что свыше 20 тыс. жителей Петербурга привились от кори в этом году.
Фото: Piter.TV
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