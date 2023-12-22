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Свыше 20 тыс. жителей Петербурга привились от кори в этом году
Сегодня, 10:17
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Свыше 20 тыс. жителей Петербурга привились от кори в этом году

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Корь – это острое инфекционное вирусное заболевание, которым легко заразиться.

Более 20 тыс. петербуржцев привились от кори за первые два месяца текущего года. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Жители вакцинируются в рамках национального календаря профилактических прививок. Врачи напоминают петербуржцам, что корь – это острое инфекционное вирусное заболевание, которым легко заразиться. Самой эффективной мерой профилактики является вакцинация.

Как рассказали в комздраве, в прошлом году прививку от инфекционных заболеваний сделали более 5 млн горожан. План вакцинации был перевыполнен. 

Ранее врач-кардиолог объяснила, как стресс способствует развитию гипертонии.

Фото: Pxhere

 

Теги: вакцинация, здоровье, корь, медицина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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