Свыше 20 тыс. жителей Петербурга привились от кори в этом году

Корь – это острое инфекционное вирусное заболевание, которым легко заразиться.

Более 20 тыс. петербуржцев привились от кори за первые два месяца текущего года. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Жители вакцинируются в рамках национального календаря профилактических прививок. Врачи напоминают петербуржцам, что корь – это острое инфекционное вирусное заболевание, которым легко заразиться. Самой эффективной мерой профилактики является вакцинация.

Как рассказали в комздраве, в прошлом году прививку от инфекционных заболеваний сделали более 5 млн горожан. План вакцинации был перевыполнен.

Ранее врач-кардиолог объяснила, как стресс способствует развитию гипертонии.

Фото: Pxhere