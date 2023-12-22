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Врач-кардиолог объяснила, как стресс способствует развитию гипертонии
Сегодня, 15:10
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Врач-кардиолог объяснила, как стресс способствует развитию гипертонии

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Врач отметила, что на высокое давление чаще других жалуются руководители и топ-менеджеры, потому что они вынуждены ежедневно решать множество вопросов и проблем. 

Врач-кардиолог Екатерина Борисова рассказала петербуржцам, как стресс влияет на развитие гипертонии. По словам медика,  люди, регулярно испытывающие стресс, сталкиваются с гипертонией раньше остальных. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург"

На развитие гипертонии влияет много факторов: взросление сосудов, изменения сосудистой стенки, гормональные изменения, генетика. 

Врач отметила, что на высокое давление чаще других жалуются руководители и топ-менеджеры, потому что они вынуждены ежедневно решать множество вопросов и проблем. Стресс приводит к повышению давления.

Кроме того, давление повышается и при активной физической нагрузке, но в этом случае сосуды человека тренируются. Поэтому людям, которые часто испытывают стресс, стоит записаться в спортивную секцию или в тренажерный зал, добавила Екатерина Борисова.

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Фото: Pxhere

Теги: врач, высокое давление, кардиолог, медицина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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