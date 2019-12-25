Вейп-шопы в Петербурге вместо закрытия будут менять формат

На табачные магазины и вейп-шопы в городе приходится всего около 1% всех занятых площадей.

Запрет на продажу вейпов и жидкостей к ним, введенный в Петербурге и Ленинградской области, вряд ли спровоцирует масштабное высвобождение торговых площадей, которые сегодня занимают специализированные магазины. Эксперты сходятся во мнении, что владельцы точек скорее пойдут по пути перепрофилирования бизнеса, чем будут полностью его сворачивать, сообщило издание "Деловой Петербург",

Директор департамента торговой недвижимости компании Nikoliers Юлия Кузнецова прогнозирует лишь умеренную ротацию арендаторов на фоне новых ограничений. По ее оценке, основной объем освобождающихся помещений придется на небольшие точки в жилых кварталах и вблизи станций метро. При этом качественные локации с устойчивым пешеходным трафиком не останутся пустыми: их охотно займут кофейни, сервисные точки, пункты выдачи онлайн‑заказов и другие операторы услуг.

В NF Group подчеркивают, что доля табачных магазинов и вейп‑шопов на ключевых торговых улицах Петербурга составляет около 1% от общего объёма арендованных площадей. К тому же тренд на сокращение числа таких точек прослеживается уже несколько лет подряд.

Статистика 2ГИС это подтверждает эту тенденцию: за период с января по ноябрь 2026 года количество магазинов, торгующих электронными сигаретами, уменьшилось на 9 % и достигло отметки в 1,9 тыс. точек. Для сравнения: за аналогичный период 2025 года падение составило 10%.

Таким образом, рынок демонстрирует сколько планомерную трансформацию, когда бизнес ищет новые ниши, а коммерческая недвижимость перераспределяется между более востребованными форматами.

На прошлой неделе депутаты Законодательного собрания приняли законопроект о полном запрете на продажу вейпов в Петербурге. Он начнет действовать с 1 марта 2027 года. Также ограничения коснутся торговли табаком в общественных местах.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)