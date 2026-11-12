В Нижегородской области родителей школьников, курящих вейпы, будут вызывать к директору

Педагогам поручили обращать внимание на случаи использования электронных систем доставки никотина и сообщать о них руководству школы.

В школах Нижегородской области усилят профилактическую работу с подростками, которые используют электронные сигареты. Если учителя заметят ученика с вейпом, об этом сообщат директору, а его родителей пригласят на беседу. Об этом NewsNN рассказал министр образования региона Михаил Пучков.

По словам главы ведомства, педагогам поручили обращать внимание на случаи использования электронных систем доставки никотина и сообщать о них руководству школы. При этом проводить обыски среди учеников не планируют.

Здесь та же самая ситуация, что и с обычными сигаретами. Курить нельзя, но бывает, что ученики где-то находят сигареты. Поэтому преподавателям поручено следить за фактами использования вейпов и докладывать директору. Михаил Пучков, министр образования Нижегородской области

После каждого выявленного случая курения вейпа родителей школьника будут приглашать к директору для обсуждения ситуации. Кроме того, профилактические занятия включат в школьную программу: о возможном вреде электронных сигарет детям расскажут на классных часах и уроках биологии.

Ранее министр сообщил, что участвовал в заседании рабочей группы по противодействию распространению электронных систем доставки никотина и жидкостей для вейпов. После встречи он опубликовал в своем канале в мессенджере MAX обращение к родителям, призвав их обсудить с детьми последствия употребления такой продукции.

Дополнительные меры в школах обсуждают на фоне предстоящего запрета на торговлю вейпами в Нижегородской области. Региональный парламент принял закон, согласно которому ограничения начнут действовать с 1 марта 2027 года и будут рассчитаны на пять лет.

Ранее мы рассказывали, что продажу вейпов могут запретить в Петербурге с 1 марта 2027 года.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)