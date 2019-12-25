В Петербурге единогласно одобрили полный запрет продажи вейпов

Аналогичный законопроект уже внесли в парламент Ленинградской области.

Рабочая группа Законодательного собрания Санкт‑Петербурга единогласно выступила за полный запрет продажи вейпов в городе. Об этом сообщил в "Максе" председатель Заксобрания Александр Бельский.

По результатам третьего заседания Бюджетно‑финансовый комитет совместно с комиссией по социальной политике и здравоохранению займутся подготовкой законодательной инициативы. Не исключено, что документ поступит на рассмотрение городского парламента уже в начале следующей недели.

Как отметил Бельский, на сегодняшний день в Петербурге работает свыше 600 специализированных вейп‑магазинов и более 2 тысяч торговых точек, где реализуют электронные устройства для доставки никотина и сопутствующие товары.

При этом популярность вейпов заметно растёт — в том числе среди подростков. Согласно данным, представленным в парламенте, доля несовершеннолетних среди пользователей вейпов достигает 45%, а возраст, в котором дети впервые пробуют такие устройства, снизился до восьми лет.

Депутаты Петербурга намерены координировать усилия с коллегами из Ленинградской области. В Заксобрание Ленобласти соответствующий законопроект уже внесён.

Ранее мы сообщали, что Санкт-Петербург одним из первых в стране ограничил продажу вейпов несовершеннолетним.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)