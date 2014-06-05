В Петербурге готовят полный запрет на вейпы с 2026 года

Закон рассмотрят в следующем году.

В Санкт-Петербурге намерены принять региональный закон о запрете электронных сигарет. Об этом сообщил председатель бюджетно-финансового комитета ЗакСа Денис Четырбок.

По его словам, работа над документом начнется осенью текущего года. Законопроект планируется внести на рассмотрение и принять в 2026 году. Четырбок отметил, что при подготовке инициативы предстоит провести оценку воздействия и консультации с предпринимателями, поскольку закон затрагивает интересы бизнеса.

Идея о возможности регионального запрета вейпов обсуждается после инициативы губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Ее ранее поддержал президент России Владимир Путин. Вслед за этим председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что федеральный законопроект, дающий регионам такие полномочия, может быть принят в течение ближайших двух месяцев.

Четырбок напомнил, что Петербург одним из первых в стране ограничил продажу вейпов несовершеннолетним. Он подчеркнул, что врачи сходятся во мнении о вреде электронных устройств доставки никотина и отсутствии доказательств их безопасности.

Фото: pxhere.com