Сегодня, 11:29
Мишустин поручил тщательно контролировать ведение реестра госимущества

По словам главы правительства, это поможет обеспечить удобство реализации инвестпроектов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил тщательно контролировать ведение реестра госимущества. Об этом он заявил на встрече с руководителем Росимущества Вадимом Яковенко.

По словам главы правительства, это поможет обеспечить удобство реализации инвестпроектов. Он уточнил, что тщательный контроль реестра предоставит возможность гражданам и бизнесу найти для себя соответствующий актив, который может быть вовлечен в хозяйственную деятельность.

Это нужно делать с использованием самых современных средств автоматизации.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Мишустин поручил особо контролировать оздоровление детей в приграничье.

Видео: Правительство России

