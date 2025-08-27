Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил тщательно контролировать ведение реестра госимущества. Об этом он заявил на встрече с руководителем Росимущества Вадимом Яковенко.
По словам главы правительства, это поможет обеспечить удобство реализации инвестпроектов. Он уточнил, что тщательный контроль реестра предоставит возможность гражданам и бизнесу найти для себя соответствующий актив, который может быть вовлечен в хозяйственную деятельность.
Это нужно делать с использованием самых современных средств автоматизации.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Ранее Мишустин поручил особо контролировать оздоровление детей в приграничье.
Видео: Правительство России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все