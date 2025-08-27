По словам главы правительства, это поможет обеспечить удобство реализации инвестпроектов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил тщательно контролировать ведение реестра госимущества. Об этом он заявил на встрече с руководителем Росимущества Вадимом Яковенко.

По словам главы правительства, это поможет обеспечить удобство реализации инвестпроектов. Он уточнил, что тщательный контроль реестра предоставит возможность гражданам и бизнесу найти для себя соответствующий актив, который может быть вовлечен в хозяйственную деятельность.

Это нужно делать с использованием самых современных средств автоматизации. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Видео: Правительство России