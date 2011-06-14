Мишустин поручил особо контролировать оздоровление детей в приграничье

В кабмине России напомнили о важности отдыха детей в летний сезон.

Федеральное правительство распорядилось с особым вниманием контролировать организацию оздоровления детей в приграничных российских регионах. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая 25 августа на оперативном заседании со своими заместителями в Москве. С таким заявлением председатель кабмина обратился к вице-премьеру Дмитрий Чернышенко.

Следует и дальше контролировать, как организовано оздоровление детишек на приграничных территориях. В новых регионах детки нуждаются в особенной заботе. Более внимательно нужно посмотреть на эти вопросы. пресс-служба кабмина РФ

Михаил Мишустин добавил, что важно подготовиться к следующему сезону, а также сделать соответствующее планирование совместно с российскими регионами. Он призвал коллег обеспечить рачительное отношение к соответствующим бюджетам, к лимитам бюджетных обязательств. Власти готовы помочь администрациям на местах в планировании.

На поддержку программы образовательного кредитования будет выделено более 2,5 млрд рублей.

Фото и видео: Правительство России