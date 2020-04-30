На поддержку программы образовательного кредитования будет выделено более 2,5 млрд рублей

Михаил Мишустин сообщил о реализации программы для помощи молодежи.

На поддержку программы образовательного кредитования российским федеральным правительством будет выделено более 2,5 миллиарда рублей. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая 25 августа на оперативном заседании со с своими заместителями в Москве. Председатель кабинета министров отметил, что глава государства Владимир путин ранее подчеркивал, что молодых людей должна быть возможность получить профессию за счет образовательного кредита на максимально льготных для них условиях. Для реализации задачи в России более пяти лет реализуется программа образовательного кредитования с господдержкой, благодаря которой сотни тысяч молодых людей смогли получить высшее образование по желаемой специальности. Студенты могут оформить долгосрочный заем под 3% годовых, а федеральный бюджет компенсирует банкам низкую ставку.

Весь срок обучения плюс 9 месяцев после его окончания можно оплачивать только проценты по кредиту, а остальную часть займа нужно вернуть в течение 15 лет. При желании кредит разрешается погасить досрочно и без комиссии. пресс-служба кабмина РФ

Выделенные властями денежные средства позволят помочь порядка 214 тысяч студентов.

Фото и видео: Правительство России