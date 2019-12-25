Кабмин России рассказал о нововведениях для МСП.

Российское федеральное правительство упростило присоединение к электросетям для малого и среднего бизнеса. Соответствующая информация опубликована пресс-службой в официальном Telegram-канале кабинета министров. Теперь предприятия малого и среднего бизнеса, в частности гостиницы, торговые центры, офисные здания, которым необходимы мощности от 150 кВт до 670 кВт включительно, смогут осуществлять технологическое присоединение своих объектов к электросетям без оформления бумажного договора. Изменения касаются того, что теперь договор считается заключенным после оплаты заявителем счета, выставленного электросетевой организацией. Дополнительно финальные документы о присоединении можно увидеть на сайте электросетевой компании или на портале государственных услуг. Эти документы не требуют подписания со стороны заявителя.

Таким образом, все взаимодействие между заявителем и электросетевой компанией теперь будет вестись только в электронном виде. пресс-служба кабмина РФ

Утвержден перечень территорий, участники обороны которых имеют право на получение статуса ветерана боевых действий..

Фото: Piter.tv