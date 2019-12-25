Утвержден перечень территорий, участники обороны которых имеют право на получение статуса ветерана боевых действий

Кабмин опубликовал список в социальных сетях.

Правительство утвердило перечень территорий, участники обороны которых имеют право на получение статуса ветерана боевых действий. В список территорий, прилегающих к районам проведения специальной военной операции и подвергшихся атакам со стороны вооруженных формирований Украины, вошло 11 административно-территориальных образований. Речь идет о Республике Крым, городе Севастополь, а также о Белгородской, Брянской и Курской областях, Темрюкском районе Краснодарского края, Кантемировском и Россошанском муниципальных районах в Воронежской области, а также городах Анапа, Новороссийск и Геленджик.

В свою очередь военнослужащие и участники добровольческих формирований, ставшие инвалидами вследствие полученных ранений, контузий и увечий, получили право на статус инвалида боевых действий. пресс-служба кабмина России

Напомним, что обновленная редакция федерального закона "О ветеранах" была определена главой государства Владимиром Путиным в апреле 2025 года. Согласно тексту документа, военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и участники добровольческих формирований, отражавшие вторжение в Курскую область, а также вооруженные провокации противника на указанных в списке территориях, получили право на присвоение статуса ветерана боевых действий.

Петербург готовится к "нулевым чтениям" бюджета на три года вперед.

Фото: Правительство России