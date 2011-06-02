Льготная ипотека в новых регионах останется до конца СВО, заявил Хуснуллин

При нормальной экономике эксперт видит там хорошие показатели по жилищному строительству.

Льготная ипотека в новых российских регионах будет действовать как минимум до завершения специальной военной операции (СВО), а задачей федерального правительства и местных властей является обеспечение жильем населения, формирование возможностей для переезда туда граждан из других субъектов страны. Соответствующее заявление в комментарии журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Чиновник из федерального правительства пояснил, что говорит о ставке под два процента до того времени, пока не закончилась СВО, а строительство не вышло на средненациональный уровень по темпам.

Вторая задача: нам все-таки важно, чтобы в этих регионах жило большее количество людей. Например, Краснодарский край - сегодня он прирастает по населению. Одна из причин, почему там активно так строится жилье - туда население переезжает с других регионов России. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Эксперт напомнил, что у многих жителей из новых регионов России жилье было повреждено или давно не ремонтировалось капитально. Марат Хуснуллин полагает, что после завершения СВЛ на этих землях будут жить люди, так как там фиксируются хорошие климатические условия из-за близости Черного и Азовского морей.

Более тысячи решений приняли для развития комфортной городской среды в России.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости