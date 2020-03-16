Более тысячи решений приняли для развития комфортной городской среды

Речь идёт об обновлении жилфонда, благоустройстве общественных пространств и модернизации инфраструктуры.

Более тысячи решений по формированию комфортной и безопасной среды для жителей приняли в России. Работа ведется с опережением сроков, такие показатели были запланированы до 2030 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

Промежуточными итогами поделился заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин. Он отметил, что проект Комплексное развитие территорий – механизм, который напрямую повышает качество жизни россиян. За последние три года 500 тыс. квадратных метров ветхого жилья ликвидировали, а 23 тыс. горожан переехали в новые квартиры.

В целом благодаря реализации нацпроектов с 2019 года из аварийных домов переехали более миллиона граждан. Впервые к этой программе присоединились воссоединённые регионы. И там тоже комплексно отрабатываются программы КРТ. Марат Хуснуллин, заместитель председателя Правительства России

Среди других показателей – реализация программы благоустройства. 80 тыс. деловых и общественных пространств привели в порядок и обновили. По словам Марата Хуснуллина, в этой работе обязательно учитывается мнение жителей.

Ранее сообщалось, что в Петербурге стартует озеленение территорий в рамках месячника по благоустройству. Уже проделали значительную работу: промыли 2,4 тыс. фасадов домов и отремонтировали 96 детских площадок.

Фото: пресс-служба Правительства России