В рамках месячника по благоустройству в Петербурге стартует озеленение территорий

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что за первую декаду весеннего месячника по благоустройству в городе привели в порядок 30% территорий и объектов, которые включены в план. Ко всем работам добавляется озеленение, рассказали в Смольном 14 апреля.

Отмечается, что промыты 2,4 тыс. фасадов домов, отремонтированы 96 детских и спортивных площадок. С 16 числа начнут высаживать деревья в Полюстровском парке: на мероприятие приглашаются все желающие.

А всего появятся свыше 3 тыс. деревьев, почти 30 тыс. кустов и 280 тыс. цветов.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге искусственный интеллект начнет обрабатывать жалобы на благоустройство. Новая система будет распределять обращения жителей и ускорит работу служб.

