В Петербурге началась очистка леса под благоустройство Пейзажного парка

План работ разбит на два этапа.

В Петербурге началась активная фаза работ по Пейзажному парку. Его площадь составляет свыше 49 гектаров, пишет телеканал "Санкт-Петербург". На части территории 10 июня установили строительные ограждения, где стартует санитарная очистка леса.

Было проведено дендрологическое исследование. Результаты показали, что нужно снести около 6% деревьев. Они признаны аварийными и потенциально опасными.

План работ разбит на два этапа. Этим летом парк очистят от аварийных насаждений, а в 2027 году начнется первый этап благоустройства.

Ранее мы рассказывали о том, что на Привокзальной улице в Комарово к августу создадут сквер с естественным ландшафтом.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)