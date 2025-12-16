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В Петербурге началась очистка леса под благоустройство Пейзажного парка
Сегодня, 15:59
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В Петербурге началась очистка леса под благоустройство Пейзажного парка

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План работ разбит на два этапа.

В Петербурге началась активная фаза работ по Пейзажному парку. Его площадь составляет свыше 49 гектаров, пишет телеканал "Санкт-Петербург". На части территории 10 июня установили строительные ограждения, где стартует санитарная очистка леса. 

Было проведено дендрологическое исследование. Результаты показали, что нужно снести около 6% деревьев. Они признаны аварийными и потенциально опасными. 

План работ разбит на два этапа. Этим летом парк очистят от аварийных насаждений, а в 2027 году начнется первый этап благоустройства. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Привокзальной улице в Комарово к августу создадут сквер с естественным ландшафтом. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: благоустройство, пейзажный парк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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