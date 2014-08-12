В Петербурге ИИ начнет обрабатывать жалобы на благоустройство

В Санкт-Петербурге внедрят систему искусственного интеллекта для обработки обращений граждан, связанных с благоустройством города. Новая технология будет использоваться в комитете по благоустройству для распределения звонков жителей и организаций.

Речь идет о внедрении интеллектуальной системы SMART IVR, которая сможет анализировать содержание обращений, включая их смысл и контекст, и направлять звонящих к нужным специалистам. В администрации города отмечают, что такой подход позволит сократить время ожидания на линии и повысить скорость реагирования на запросы граждан, в том числе в экстренных ситуациях.

Проект по оптимизации работы дежурной службы обсуждался на профильной рабочей группе в рамках программы "Эффективный регион". Планируется, что искусственный интеллект будет обрабатывать все входящие звонки в комитет по благоустройству и самостоятельно распределять их между ответственными службами.

В Смольном подчеркивают, что технологии искусственного интеллекта уже активно применяются в различных сферах городской жизни. В частности, нейросетевые системы используются для выявления очагов распространения борщевика, а специальные комплексы на автомобилях помогают проводить мониторинг территорий города.

Также отмечается, что внедрение ИИ в рабочие процессы влияет на организацию труда: часть сотрудников стала экономить рабочее время и реже задерживаться на работе. По результатам исследований, значительная доля работников отмечает повышение эффективности и снижение нагрузки.

По итогам 2024 года Санкт-Петербург вошел в число регионов России, лидирующих по развитию технологий искусственного интеллекта, наряду с Москвой и Новосибирской областью.

Фото: pxhere