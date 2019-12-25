  1. Главная
В МВД рассказали, как защитить смартфон от мошенников
Сегодня, 8:49
Во-первых, полиция рекомендует устанавливать приложения только из официальных источников Google Play и проверенных магазинов.

В пресс-службе МВД России рассказали 2 марта, как защитить смартфон от мошеннических действий. 

Во-первых, полиция рекомендует устанавливать приложения только из официальных источников Google Play и проверенных магазинов. Кроме того, стоит отключить установку из неизвестных источников. Также важно проверять запрашиваемые разрешения и регулярно обновлять приложения. 

Используйте антивирус и анализатор приложений. Надежные решения помогают выявить вредоносные APK еще до установки или при первом запуске. Включите резервное копирование: если устройство зашифруют или заблокируют, вы хотя бы не потеряете важные данные. 

Пресс-служба МВД 

Ранее на Piter.TV: мошенники стали чаще использовать разрывание цепочки платежа. 

Фото: Piter.TV 

