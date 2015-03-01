Мошенники стали чаще использовать разрывание цепочки платежа

В Банке России рассказали о последних трендах аферистов по обману россиян.

Мошенники на территории России стали чаще использовать схему с разрыванием цепочки платежа. Соответствующее заявление участникам Уральского форума "Кибербезопасность в финансах" сделала руководитель департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Мероприятие проводится в Екатеринбурге. Государственная служащая отметила, что в этой криминальной схеме отследить путь денежных средств становится почти невозможно. В ЦБ уточнили, что аферисты привыкли подстраиваться под актуальную поветку жизни людей. Сейчас по мере появления в стране регуляторных мер, эксперты видят тренд на смещение в сторону прерывания цепочки платежа.

Они используют различные элементы, такие, как уход в "нал" через курьеров, через кредитование, через различные суррогаты, криптовалюты и т. д. Здесь главная цель мошенников именно разорвать цепочку платежей, когда отследить путь денег становится практически невозможно, Алла Бакина, представитель ЦБ РФ

Для вывода похищенных денег злоумышленники могут использовать легальные организации. Мошенники скрывают свой "преступный" перевод в обычном, правомерном потоке платежей.

В МВД россиян предупредили о мошенничестве с зимней распродажей автотоваров.

Фото: Piter.tv