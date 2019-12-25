В МВД россиян предупредили о мошенничестве с зимней распродажей автотоваров

В пресс-службе МВД России сообщили, что зимняя распродажа автотоваров может быть обманом. Мошенники активизировались в феврале.
Объявления аферистов выглядят правдоподобно: фото "склада", "последние остатки", "ликвидация" и "только сегодня". Но после предоплаты потерпевшие получают мусор либо совсем ничего, и продавец исчезает.
Эта схема актуальна, поскольку у водителей растет потребность в замене аккумулятора, покупке зимних шин, щеток, антифриза. А когда машина не заводится, хочется быстро и подешевле. На этом и играют злоумышленники.
На что обратить внимание: слишком низкая цена, только предоплата, нет нормального сайта и реквизитов, давление на срочность, отсутствие договоров, чеков и гарантий.
Пресс-служба МВД
Ранее мы рассказывали о том, что в МВД предупредили о мошенничестве под предлогом помощи в уборке снега.
Фото: pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все