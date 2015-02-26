В МВД предупредили о мошенничестве под предлогом помощи в уборке снега

По оценкам ведомства, граждане и предприниматели теряют сотни тысяч рублей.

Мошенники похищают деньги россиян под предлогом помощи в уборке и вывозе снега. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, кибермошенники используют аномальные снегопады и высокий спрос на спецтехнику для обмана. Они распространяют объявления об указании услуг по уборке и вывозу снега в мессенджерах и соцсетях, а также дают поддельные договоры о проведении работ.

Волк отметила, что после получения необходимой предоплаты мошенники перестают выходить на связь и блокируют аккаунты. По оценкам МВД, граждане и предприниматели теряют сотни тысяч рублей. Она призвала проверять контрагента через официальные информационные ресурсы, в которых содержатся сведения обо всех зарегистрированных организациях и предпринимателях, чтобы не оказаться обманутыми.

Фото: Piter.tv