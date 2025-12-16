В честь Дня основания Петербурга в Думской башне открылась выставка-инсталляция под названием "На высоте. Петербургский парадокс". Об этом сообщает городской Комитет по культуре.

Экспозиция представляет собой уникальную подборку фотографий из архива издания "Комсомольская правда. Санкт-Петербург". На снимках запечатлены не просто виды города, а его жители и гости в самые необычные, трогательные и порой парадоксальные моменты жизни, создающие неповторимый образ Петербурга.

Выставка будет доступна для посещения до 30 июня. В этот же период гости Думской башни смогут принять участие в акции "Культурный блокнот" и поставить специальный сувенирный штамп в свой блокнот или путеводитель.

