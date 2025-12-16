Почти 1 млн цветов высадили в Петербурге за прошлую холодную неделю

Минувшая неделя в \Петербурге выдалась по-настоящему осенней. Температура воздуха несколько дней не поднималась выше +10 градусов, а ледяной ветер создавал ощущение, что на улице не май, а ноябрь. Несмотря на капризы погоды, коммунальные службы города работали в усиленном режиме, чтобы поддержать чистоту и уют на улицах.

Чтобы поднять настроение горожанам и гостям, садово-парковые предприятия активно занялись украшением города цветами. За неделю специалисты высадили 980 тысяч летников в различные композиции, кашпо и вазоны. Кроме того, было укоренено 12 тысяч кустарников и отремонтировано 28 тысяч квадратных метров газонов. Для поддержания опрятного вида общественных пространств за 7 дней было промыто 2500 урн, 1700 скамеек и 17 тысяч погонных метров садовых ограждений.

Дорожные службы также не остались в стороне. В условиях дождливой погоды акцент был сделан на уборке мусора и веток, чтобы предотвратить засорение системы водоотведения. За неделю было прочищено 1369 патрубков, а на полигоны вывезено 1,6 тысячи кубометров мусора и 1,5 тонны смета. В рамках комплексной мойки улиц было приведено в порядок более 1,3 тысячи остановочных павильонов и 95 тысяч погонных метров ограждений.

На сегодняшний день для уборки магистралей задействовано 608 единиц техники и 895 работников ручного труда, а в парках и на бульварах трудится 284 машины и 968 специалистов. Дежурная служба Комитета круглосуточно принимает звонки по вопросам уборки по телефону 576-14-83, а также через платформу обратной связи на портале госуслуг и приложение "Госуслуги Решаем вместе".

Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга