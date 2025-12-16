Петербургские приставы взыскали 715 млн рублей алиментов за 4 месяца

За первые четыре месяца текущего года судебные приставы Петербурга взыскали в пользу несовершеннолетних почти 715 миллионов рублей алиментов. Это на 83 миллиона рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля исполнительных производств достигла 95,3%, что свидетельствует о высокой эффективности работы. Об этом информирует пресс-служба ГУФССП РФ по Петербургу.

На 1 мая в производстве находится около 14 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов. Среди должников более 12 тысяч мужчин и около 1800 женщин. В списке "невыездных" числится почти 9000 алиментщиков, и благодаря этим ограничениям взыскано более 21 миллиона рублей.

В рамках мер по ограничению прав должников, более 3300 водителей лишены возможности пользоваться водительскими удостоверениями, что позволило взыскать более 120 миллионов рублей. В реестр должников включены около 7000 неплательщиков алиментов, из которых почти 1,5 тысячи были удалены в связи с погашением задолженности.

Приставы также активно работают над привлечением должников к ответственности. Составлено 807 протоколов об административных правонарушениях, судами рассмотрено 787 дел, и 745 граждан привлечены к обязательным работам. Возбуждено 622 уголовных дела, из которых суды вынесли 95 приговоров. Двое осуждённых получили реальные сроки лишения свободы, пятеро – условное наказание, а ещё 82 были приговорены к исправительным работам.

Кроме того, более 200 должников были признаны безвестно отсутствующими, что позволило 250 детям получать пенсию по потере кормильца. Эти меры подчеркивают важность работы судебных приставов в защите прав детей и обеспечении их благополучия.

Фото: пресс-служба ГУФССП РФ по Петербургу