Отец виновника смертельного ДТП в Петербурге выплатил 2,5 млн рублей семье погибшего

Родственники погибшего в ДТП петербуржца получили денежную компенсацию. Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Петербургу, средства были взысканы с виновника аварии и выплачены его отцом.

Взыскание проходило в рамках двух исполнительных производств, возбужденных в отношении 25-летнего водителя. Потерпевшими по делу проходили мать и брат погибшего. Суд признал молодого человека виновным в аварии, произошедшей 7 марта 2022 года, и приговорил его к пяти годам лишения свободы.

В ходе следствия было установлено, что виновник ДТП, управляя автомобилем BMW M4 COUPE, потерял управление, наехал на бордюрный камень, после чего совершил столкновение с попутной машиной Hyundai Solaris. Водитель второго автомобиля скончался на месте происшествия.

Для обеспечения выплаты долга на автомобиль виновника был наложен запрет на регистрационные действия. Поскольку сам осужденный исполнить решение суда не мог, долг в размере 2 миллионов рублей погасил его отец. На погашение всей суммы потребовалось почти два года. Кроме того, за просрочку исполнения судебного решения был взыскан исполнительский сбор в размере 270 тысяч рублей.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские приставы лишили BMW мужчину, задолжавшего 7 млн рублей бывшей жене.

