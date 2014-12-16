Петербургские приставы лишили BMW мужчину, задолжавшего 7 млн рублей бывшей жене

Судебные приставы Петербурга арестовали автомобиль BMW X5, принадлежащий 46-летнему местному жителю, в пользу его бывшей супруги. Иномарка была изъята в рамках исполнительного производства, возбужденного из-за неисполнения мужчиной решения суда о разделе совместно нажитого имущества, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Петербургу.

Суд обязал должника выплатить бывшей жене компенсацию в размере почти 7 миллионов рублей. Приставам удалось установить местонахождение автомобиля, после чего был составлен акт описи и ареста. BMW передали на ответственное хранение, однако мужчина так и не погасил задолженность.

Теперь иномарка будет реализована на торгах. Вырученные от продажи средства перечислят бывшей супруге в счет погашения долга. Помимо основной суммы, должнику также придется возместить расходы, связанные с изъятием и хранением автомобиля.

