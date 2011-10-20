В прошлом году петербургские коллекторы были оштрафованы на 10 млн рублей

По итогам проверок было подготовлено 289 административных протоколов в отношении юридических лиц, нарушающих закон.

В прошлом году Главное управление Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП РФ) по Петербургу получило 2781 жалобу от граждан на неправомерные действия коллекторов. По итогам проверок было подготовлено 289 административных протоколов в отношении юридических лиц, нарушающих закон, сообщила пресс-служба ведомства.

Всего на нарушителей наложены штрафные санкции на общую сумму около 10 млн рублей, кроме того, выдано 454 уведомления-предостережения о запрете дальнейших нарушений нормативных требований.

Одним из примеров подобного правонарушения стал случай с жалобой 30-летнего жителя Колпинского района, пострадавшего от постоянных звонков банка. В мае 2024 года на его мобильный телефон поступило 42 входящих звонка за двое суток. Кредитная организация понесла наказание в виде штрафа размером 75 тысяч рублей. Суд дополнительно обязал выплатить истцу компенсацию морального вреда в сумме 15 тысяч рублей.

На сегодняшний день в государственном реестре организаций, оказывающих услуги по возвращению долгов, зарегистрировано 27 коллекторских агентств, а в списке кредитных и микрофинансовых учреждений состоит 61 компания.

